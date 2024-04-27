الصدر يؤيد مطالبات الجامعات الأمريكية بوقف الحرب على غزة

2024-04-27 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، عن تأييده للاحتجاجات الطلابية في الجامعات الامريكية المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتصاعدت الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتشمل جامعات جديدة، وسط أعمال عنف داخل عدة جامعات تدخلت فيها الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين نصبوا مخيمات التضامن مع الفلسطينيين.