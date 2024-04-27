الشمري من مقر عمليات "البتاوين" يكشف الأهداف المرسومة للعملية الأمنية بالمنطقة

2024-04-27 12:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





لمراجعة نتائج العملية الأمنية في البتاوين وتحليلها.. وزير الداخلية يترأس اجتماعاً في المقر المسيطر ويؤكد على عدم السماح بعودة الجريمة للمنطقة

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ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً في مقر العمليات المسيطر في منطقة البتاوين ببغداد، بحضور السادة وكلاء الوزارة والمدراء العاملين والقادة والسيد الوكيل البلدي لأمانة بغداد.

وجرت خلال هذا الاجتماع مراجعة نتائج العملية الأمنية التي شرعت بها الوكالات والدوائر التخصصية في وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي، وتحليل البيانات الخاصة بها والتي جاءت بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ضمن هذه المنطقة بالتزامن مع حملة بلدية لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات خاصة بعد أن تم فتح شوارع المنطقة وعودة المصالح والحياة لها.

وشدد السيد الوزير على ضرورة إدامة الأمن بشكل كامل في منطقة البتاوين والاستمرار بمحاربة الجريمة بمختلف صورها والحفاظ على المكتسب الأمني المتحقق خلال هذا العملية الأمنية.

وأكد سيادته على أهمية عودة منطقة البتاوين كواجهة من واجهات العاصمة بغداد لموقعها الاستراتيجي ومكانتها الاقتصادية واحتوائها على العديد من الأماكن المهمة من بينها الفنادق وغيرها وتشجيع الحركة التجارية ضمن هذه المنطقة.