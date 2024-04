2024-04-27 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن دائرة بيطرة ذي قار، اليوم السبت، اطلاق حملة لجمع عينات دم للابقار التي أخذت للقاح البروسيلا لغرض التقييم المناعي.وذكر إعلام مستشفى ذي قار البيطري، في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أنه “تم جمع العينات من الابقار والجاموس بعد اخذ لقاح البروسيلا لمعرفة مستوى التقييم المناعي لها”.وأضاف، أن...

The post لتحصين حيوانات المحافظة.. بيطرة ذي قار تطلق حملة تقييم مناعي للقاح “البروسيلا” appeared first on شبكة اخبار الناصرية.