2024-04-27 12:12:07 - المصدر: منصة إيشان

في تطور جديد لحملة الاعتقالات وقمع الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، ضد المحتجين والمعترضين من طلاب وأساتذة على الحرب في فلسطين، حذرت صفحات مؤيدة لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي، الطلبة المشاركين في الاحتجاجات من تسجيل لقطات مصورة لوجوههم وحرمانهم من التوظيف مستقبلاً. ونشر حساب على منصة إكس اسمه “تعليقات الموساد” يتبعه فوق 300 الف متابع […]

ظهرت المقالة إسرائيل تحارب الطلبة الأمريكيين المحتجين على حرب غزة بـ”المستقبل”: لن تحصلوا على وظائف أولاً على Eishan.