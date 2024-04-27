العالم يواجه خطورة ندرة المياه

2024-04-27 12:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

يعاني نصف مليار شخص في جميع أنحاء العالم من نقص المياه، في حين تحذر منظمة الارض العالمية، من هجرة مخيفة بسبب أزمات المياه. انحسار مصادر المياه يُشكل خطورة عالمية، حيث أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2015 هذا الملف باعتباره أكبرَ تهديد عالمي من حيث تأثيرُه المتوقعُ على مدى السنوات العشر المقبلة. وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن انحسارَ المياه له تأثير سلبي على حياة الأفراد، حيث يعاني ما يقرب من نصف مليار شخص في جميع أنحاء العالم من نقص المياه على مدار العام، اضافة الى نصف سكان أكبر مدن العالم. واحد بالمئة فاصلة أربعة فقط، من إجمالي المياه المتوفّرة على