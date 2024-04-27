استهداف كورمور يتسبب في خفض انتاج كهرباء كوردستان

2024-04-27 12:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

تسبب الهجومُ على حقلِ كورمور الغازي، في قضاءِ جمجمالِ التابع لمحافظةِ السليمانية، الى توقف إنتاج الكهرباء في اقليم كوردستان، فيما اعلن قائممقامُ القضاء، عن مقتلِ أربعة يمنيين في الهجوم. هجماتٌ بطائرات مسيّرة، للمرة الثانية خلال هذا العام، على حقلِ كورمور الغازي في السليمانية، مصدرِ إنتاج الغاز والكهرباء في إقليم كوردستان. اضافة إلى مقتلِ أربعةِ موظفين وإصابة عدد آخر، تسبب الهجوم ايضا بقطع الكهرباء في كوردستان، حيث أعلنت وزارتا الكهرباء والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، ان الهجوم تسبب في توقف إنتاج الكهرباء، وخفض نحو ألفينِ وخمسِمئة ميغاواط من الكهرباء. قائممقام قضاءِ جمجمال رمك رمضان، قال في تصريح للصحفيين إن