تقف خلفها "فرضيات وابعاد" غير متوقعة.. رسالة حملتها جريمة اغتيال "أم فهد"- عاجل

2024-04-27 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الأمني اللواء الركن المتقاعد عماد علو، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، ان عملية اغتيال بعض المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي قد تتعلق بقضايا "ابتزاز او دوافع سياسية".

وقال علو، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اغتيال بعض الشخصيات العامة هي ليست ظاهرة جديدة في المشهد الأمني العراقي وسبق أن حصلت واستخدم تقريبا نفس الأسلوب راكب دراجة قام بإطلاق النار على شخصيات مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي او الصعيد الإعلامي".

وبين علو أن "الافتراضات حول دوافع عمليات الاغتيال ومن يقف وراء هذه العمليات الاختيار عديدة وممكن ان تأخذ أبعادا غير متوقعة بالحقيقة وربما تتعلق بقضايا ابتزاز او ابعاد سياسية"، مؤكدا ان "هذه العمليات تعد واحدة من الخروقات الأمنية، التي فيها إرسال رسائل عن هشاشة الوضع الأمني في بغداد وباقي المحافظات".

وشدد اللواء الركن المتقاعد، على "ضرورة كشف الجناة بأقصى سرعة من قبل الجهات الأمنية واحالتهم الى القضاء وكشف من يقف وراءهم واهداف تلك العمليات امام الرأي العام"، محذرا من ان "عدم القيام بهذه الأمور المهمة، سيدفع الى استمرار هكذا عمليات اغتيال، وهذا يشكل ظاهرة سيئة للأمن والاستقرار، كذلك هو امر مرعب ومقلق للشارع العراقي".

وكان مصدر أمني، قد اكد اغتيال البلوكر (ام فهد) وسط بغداد في هجوم مسلح مساء امس الجمعة (26 نيسان 2024).

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "(أم فهد) تعرضت لإطلاق نار بعد صعود سيارتها أمام منزلها في منطقة زيونة من قبل مسلحين مجهولين كانوا يتربصون بها".

وأشار المصدر الى "إصابة فتاة كانت برفقة الضحية".

وطوقت الشرطة وفقاً للمصدر "منزل البلوكر الشهيرة بمواقع التواصل الاجتماعي والمثيرة للجدل وباشرت بالتحقيق في حادثة الاغتيال، وسط استنفار أمني ضمن منطقة زيونة وتطويقها وشبه اغلاق لمداخلها وخارجها في محاولة البحث على المنفذين".