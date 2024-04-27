تستمر لـ 5 ايام .. راصد يتوقع حدوث حالة ماطرة في البلاد وانخفاض بدرجات الحرارة

2024-04-27 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، ان يشهد العراق تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة بالإضافة الى فرص لهطول الأمطار ولمدة 5 أيام متتالية.

وقال الزيادي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن " البلاد ستتعرض الى حالة ماطرة واسعة تتأثر فيها كافة المحافظات ابتداءً بشكل تدريجي من يوم الاثنين المقبل جنوبي البلاد ويزداد توسعها الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف، أن "الحالة الماطرة ستتعمق يومي الأربعاء والخميس في المحافظات كافة وستكون امطار بين متوسطة الشدة الى غزيرة في أجزاء خاصة من الأقسام الشمالية والمدن الجنوبية والأقسام الشرقية من البلاد".

وأشار الى أن "الأمطار غالباً رعدية وتوقعات بتساقط حبات البرد (الحالوب)، بالإضافة الى ان درجات الحرارة تبدأ من الثلاثاء تنخفض بفارق خمس درجات مئوية أثناء الأجواء الماطرة".

وتابع الراصد الجوي، أن "نشاط الرياح يبدأ من يوم غد باتجاه جنوبي مثيرا للغبار"، مبيناً أن "هذه التقلبات الجوية ستستمر خمس أيام حتى الخامس من شهر آيار المقبل، وتعتبر حالة ماطرة نادرة من حيث التوقيت".

وختم بالقول: "ستتوسع في كل دول الخليج العربي والشام وإيران والعراق".







