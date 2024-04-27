اليوم .. أربع مباريات لحساب الدور السابع في دوري اليد

2024-04-27 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت أربع مباريات لحساب الدور السابع من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " قاعة نادي الجيش ستستضيف في الساعة الرابعة عصراً لقاء فريق الشرطة بنظيره نفط البصرة ،في حين يضيف فريق ذي قار في نفس التوقيت على قاعة الشهيد حيدر برهان في الناصرية فريق الطلبة ".وأضاف أن" فريق كربلاء سيلتقي بنظيره الجيش في قاعة نادي الجماهير في الساعة الرابعة عصراً ، وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع فريق الكرخ بنظيره الكوت في قاعة الكرخ في الساعة الثامنة مساء".