التجارة: دعم رئيس الوزراء لموسم حصاد الحنطة استثنائي ويؤدي لتحقيق أرقام تاريخية

2024-04-27 12:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة التجارة، السبت، أن الدعم الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنجاح الموسم يعد نقطة تحول كبيرة في عمل وأداء ملاكاتها، فيما أشارت إلى وزارة المالية منحتها 500 مليار دينار كوجبة أولى لدفع مستحقات الفلاحين.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موسم التسويقي لمحصول 2024 الذي افتتح منتصف الشهر الجاري حقق نتائج إيجابية كبيرة من خلال تسويق كميات كبيرة من محصول الحنطة إلى مخازن الوزارة في المحافظات الوسطى والجنوبية".وأضاف حنون، أن "الدعم الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنجاح الموسم، يعد نقطة تحول كبيرة في عمل وأداء الملاكات الفنية والإدارية التابعة لوزارة التجارة في جميع المحافظات".وأشار إلى، أن "السوداني افتتح الموسم التسويقي في الأنبار، وقد وجه باتخاذ كل السبل لانجاح الموسم التسويقي للحنطة ومعالجة كل المشاكل التي برزت في السنوات الماضية".وأوضح حنون، أن "وزير التجارة أثير الغريري شكل غرفة عمليات في كل محافظة، يشرف عليها مدير عام من مركز الوزارة، حيث تم منحه صلاحيات الوزير من اجل تجاوز كل العقبات وانجاح الموسم التسويقي".وتابع، أن "ملاكات الوزارة والشركة العامة لتجارة الحبوب، تبذل جهودا استثنائية لغرض إنجاح الموسم الحالي واستلام كل الحنطة المسوقة من الفلاحين".ولفت إلى، أن "وزارة المالية منحت التجارة 500 مليار دينار كوجبة أولى لمنح مستحقات الفلاحين"، مؤكداً أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب بدأت عبر فروعها بتسليم الأموال الخاصة بالفلاحين".وختم حنون قوله: إن "التجارة شرعت بتوسعة السايلوات الخاصة بخزن الحنطة في جميع المحافظات، من اجل استيعاب الكميات المتزايدة من الحنطة وتوسعة الخزين الاستراتيجي لهذه المادة في عموم العراق، بما يتلائم واهميتها الاستراتيجية في تحقيق الامن الغذائي العراقي ".