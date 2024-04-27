فاتي يرفع راية التحدي ضد الفريق الكتالوني بهذا القرار

2024-04-27 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رفع أنسو فاتي، لاعب برايتون المعار من فريق برشلونة الاسباني، راية التحدي ضد النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، فإن برشلونة يرفض عودة فاتي في الموسم المقبل، ويسعى لخروجه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن القرار النهائي سيعود إلى فاتي، لأن لديه عقد مستمر مع برشلونة حتى 2027.

وأوضحت أن فاتي يرفض فكرة ترك برشلونة في الصيف، ويخطط لإقناع المدرب تشافي هيرنانديز بالبقاء في الموسم المقبل.

ويرى فاتي أنه سيظهر بشكل قوي خلال فترة الإعداد، كما فعل في أيامه الأولى بقميص برشلونة لإقناع تشافي بأنه سيصبح عنصرا مفيدا.

ويعتقد فاتي بقوة أنه عندما يتحقق تشافي من مستواه سيوافق على بقائه، ويتوقع اللاعب الإسباني أن يكون 2024-2025 أفضل موسم له مع برشلونة.

وكشفت أن فاتي لا يزال مرتبطا بشكل عاطفي مع برشلونة، حيث إنه يتابع أخبار النادي ويشاهد المباريات أثناء فترة إعارته، كما أنه رفض عرضا من إشبيلية، حتى لا يضطر لمواجهة البارسا.

المصدر: سبورت



