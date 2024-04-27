وزير الداخلية يؤكد على عدم السماح بعودة "الجريمة" الى منطقة "البتاوين" في بغداد

2024-04-27 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم السبت، على على عدم السماح بعودة الجريمة الى منطقة "البتاوين" وسط العاصمة بغداد بعد الحملة الامنية التي أطلقتها الوزارة خلال الايام الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الشمري ترأس اجتماعاً في مقر العمليات المسيطر في منطقة البتاوين ببغداد، بحضور وكلاء الوزارة والمديرين العاملين والقادة والوكيل البلدي لأمانة بغداد.

وأضاف البيان أنه جرت خلال هذا الاجتماع مراجعة نتائج العملية الأمنية التي شرعت بها الوكالات والدوائر التخصصية في وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي، وتحليل البيانات الخاصة بها والتي جاءت بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ضمن هذه المنطقة بالتزامن مع حملة بلدية لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات خاصة بعد أن تم فتح شوارع المنطقة وعودة المصالح والحياة لها.

وشدد الوزير على ضرورة إدامة الأمن بشكل كامل في منطقة البتاوين والاستمرار بمحاربة الجريمة بمختلف صورها والحفاظ على المكتسب الأمني المتحقق خلال هذا العملية الأمنية.

وأكد على أهمية عودة منطقة البتاوين كواجهة من واجهات العاصمة بغداد لموقعها الاستراتيجي ومكانتها الاقتصادية واحتوائها على العديد من الأماكن المهمة من بينها الفنادق وغيرها وتشجيع الحركة التجارية ضمن هذه المنطقة.

و أفادت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على المئات من المتهمين في العملية الأمنية في منطقة "البتاوين" وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، إن عدد الملقى القبض عليهم في عملية البتاويين ببغداد لغاية الآن بلغ (307) متهمين بقضايا متنوعة، مؤكدا أن العملية مازالت مستمرة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، فجر الخميس، اطلاق عملية أمنية هي "الأكبر منذ سنوات" في حي البتاوين بمنطقة الباب الشرقي مركز العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها وبإشراف وزيرها أطلقت فجر أول أمس، عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد.

وبينت، أن المئات من ضباطها ومنتسبيها شاركوا في العملية، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات ورفع التجاوزات.