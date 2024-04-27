وزير الداخلية يؤكد على عدم السماح بعودة الجريمة في منطقة البتاويين

2024-04-27 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، على ضرورة إدامة الأمن بشكل كامل في منطقة البتاويين والاستمرار بمحاربة الجريمة بمختلف صورها، مشدداً على أهمية عودة منطقة البتاويين كواجهة من واجهات العاصمة بغداد لموقعها الاستراتيجي ومكانتها الاقتصادية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مقر العمليات المسيطر في منطقة البتاويين ببغداد، بحضور وكلاء الوزارة والمدراء العاملين والقادة والوكيل البلدي لأمانة بغداد".

وأضاف أن "الاجتماع تناول مراجعة نتائج العملية الأمنية التي شرعت بها الوكالات والدوائر التخصصية في وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي، وتحليل البيانات الخاصة بها والتي جاءت بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ضمن هذه المنطقة بالتزامن مع حملة بلدية لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات خاصة بعد أن تم فتح شوارع المنطقة وعودة المصالح والحياة لها".

وشدد وزير الداخلية على "ضرورة إدامة الأمن بشكل كامل في منطقة البتاويين والاستمرار بمحاربة الجريمة بمختلف صورها والحفاظ على المكتسب الأمني المتحقق خلال هذه العملية الأمنية".

وأكد على "أهمية عودة منطقة البتاويين كواجهة من واجهات العاصمة بغداد لموقعها الاستراتيجي ومكانتها الاقتصادية واحتوائها على العديد من الأماكن المهمة من بينها الفنادق وغيرها وتشجيع الحركة التجارية ضمن هذه المنطقة".