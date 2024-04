لهيب الصيف يطل على ذي قار.. منخفض جوي يضرب المحافظة والحرارة ستبلغ 40

2024-04-27 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:رجحت مديرية أنواء الناصرية، اليوم السبت، أن تتاثر المدينة بمنخفض جوي مندمج قادم من شبة الجزيرة العربية والبحر الأحمر يتسبب بارتفاع درجات الحرارة وغبار في المناطق المكشوفة .وقال مدير الأنواء احمد كريم، في تصريح لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “محافظة ذي قار ستتاثر اليوم بمنخفض جوي مندمج قادم من...

