تحركات حكومية مكثفة لإعادة استئناف العمل بحقل كورمور

2024-04-27 13:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد قائمقام جمجمال رمك رمضان، اليوم السبت، أن وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني زار حقل كورمور في ناحية قادر كرم بغية المساعدة في عملية استئناف الإنتاج وعودة منظومة الطاقة إلى وضعها الطبيعي. وقال رمضان في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن وفدا فنيا من الحكومة الاتحادية زار حقل كورمور هدفه الاطلاع على الحقل والأضرار التي لحقت به جراء القصف الذي وقع على الحقل بطائرة مسيرة. وأضاف رمضان أن الوفد يريد المساعدة في عملية استئناف الإنتاج وعودة منظومة الطاقة إلى وضعها الطبيعي، مؤكدا ان هناك وفودا أمنية ستزور الحقل لغرض التحقيق حسب ما وجه به القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. وأشار إلى أن الفرق الفنية تواصل عملها ومنذ يوم أمس لغرض إعادة الحقل للإنتاج وإصلاح الخلل في منظومة الطاقة الكهربائية، مؤكدا ان الإقليم فقد أكثر من 2500 ميغا واط.