2024-04-27 13:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، مقتدى الصدر، اليوم السبت، تضامنه مع طلاب الجامعات الأمريكية الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحرب على غزة، وتعرضوا للاعتقال،، مؤكداً بالقول أن صوت طلاب الجامعات الأمريكية هو صوتنا، على حد وصفه. وفي ما يلي نص البيان اللكامل للصدر: “طلاب جامعات أمريكا نساءً ورجالاً تحت وطأة […]

ظهرت المقالة الصدر يتضامن مع طلبة الجامعات الأمريكية في الاحتجاجات على حرب غزة: صوتكم صوتنا أولاً على Eishan.