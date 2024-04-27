بقيمة 125 مليون دولار.. العراق بصدارة الدول المستوردة للمنتجات النسيجية الإيرانية

2024-04-27 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وكالات إيرانية إن حجم صادرات المنتجات النسيجية بلغ نحو 500 مليون دولار العام الماضي. وقالت وكالة تسنيم للأنباء، إن العراق وأفغانستان وروسيا استحوذت على أكبر كمية من صادرات المنتجات النسيجية الإيرانية، والتي شكلت 26 و18 و6 من إجمالي قيمة صادرات منتجات المنسوجات الإيرانية، على التوالي. وكانت أغطية الأرضيات المنسوجة غير المخملية بقيمة 220 مليون دولار من أكثر السلع المصدرة بين هذه المنتجات. وتمت أعلى كمية تصدير للمنتجات النسيجية في عام 2023 عبر جمارك كاشان بحصة 16 من إجمالي قيمة الصادرات لهذا المنتج، تلتها جمارك مشهد بنسبة 11.5 وغرب طهران بحصة 9.5. وتم خلال هذه الفترة استيراد منتجات نسيجية بقيمة 2 مليار و200 مليون دولار إلى البلاد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12 مقارنة بالعام السابق. وكانت الإمارات بنسبة 38 من إجمالي قيمة الواردات من منتجات المنسوجات، والصين بنسبة 22، وتركيا بنسبة 17.6، من الدول الشريكة التجارية الرئيسية في توريد هذا المنتج لإيران في عام 2023. وتم استيراد أكبر كمية من المنتجات النسيجية من جمارك الشهيد رجائي وخرمشهر وسرخس. وخصصت أهم الواردات من المنتجات النسيجية في عام 2023 لأقمشة السدى واللحمة بقيمة 433 مليون دولار، بزيادة قدرها 21.5 مقارنة بالعام السابق. ومن الجدير بالذكر أن إحصاءات التصدير والاستيراد للمنتجات النسيجية الواردة لإيران في هذا التقرير مستخرجة من الفصول من 50 إلى 60 من كتاب ضوابط التصدير والاستيراد، وبما أن الفصول 6163 من كتاب قواعد الاستيراد والتصدير تتضمن السلع المصنعة، بما في ذلك الملابس والأزياء، ومعظم رموز التعريفة الجمركية الواردة في هذه الفصول محظورة في الاستيراد، فإن الإحصائيات ذات الصلة غير مدرجة في هذا التقرير.