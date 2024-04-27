السعودية تتصدر وهذه مرتبة العراق.. قائمة بكبار موردي النفط الخام لكوريا الجنوبية

2024-04-27 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

جاء العراق في المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية خلال شهر آذار الماضي. وذكرت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، أن السعودية جاءت ضمن أكبر مصدر لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بصادرات بلغت 28.61 مليون برميل، تليها الامارات ثانيا بصادرات بلغت 13.981 مليون برميل، تليها امريكا ثالثا بصادرات بلغت 12.264 مليون برميل. وأضافت، أن العراق جاء رابعا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية لشهر آذار الماضي وبواقع 8 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 3.0 عن نفس الشهر من عام 2023 التي بلغت فيها الصادرات النفطية لكوريا الجنوبية 7.770 ملايين برميل، ومنخفضا عن الشهر الذي يسبقه 5.0 حيث بلغ 8.419 ملايين برميل. وتابعت الشركة، أن كوريا الجنوبية خفضت وارداتها من الخام السعودي وعززت شحنات البضائع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في آذار بسبب اقتصاديات تداول المواد الخام الأكثر جاذبية للبرميل الأمريكي، مع ارتفاع تكاليف التأمين على ناقلات الخليج العربي وآسيا في أعقاب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.