زيباري بشأن استهداف حقل كورمور: هجوم ممنهج لاقتصاد كردستان 

2024-04-27 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عد وزير الخارجية الأسبق والقيادي الكوردي، هوشيار زيباري، اليوم السبت، الهجوم على حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية استهدافا ممنهجا لاقتصاد الاقليم. وقال زيباري، في تدوينة تابعتها الاقتصاد نيوز، إن هجوم اليوم بالمسيرات على حقل كورمور الغازي في جمجمال في محافظة السليمانية يؤكد بانه استهداف ممنهج لاقتصاد الاقليم. وأضاف، أن هذا الهجوم يؤكد مجددا بان سياسة الاسترضاء و المهادنة لا تجد نفعا. وأشار الى اهمية وحدة الصف والموقف فالاقليم ككل مستهدف بغض النظر عن التحالفات البائسة للبعض.