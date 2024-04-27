مسؤول خليجي رفيع : أتمنى تأهل العراق لأولمبياد باريس

2024-04-27 13:54:03 - المصدر: واع

الدوحة – واع - عماد الركابيعبر الشيخ حمد بن عبد العزيز آل ثاني مدير الإعلام في اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً والمقامة في قطر حالياً عن سعادته بتأهل المنتخب الأولمبي العراقي الى نصف نهائي البطولة ليكون خير ممثل للدول العربية، متمنياً حصول أسود الرافدين على بطاقة العبور الى المباراة النهائية وضمان التأهل الى أولمبياد باريس.وقال عبد العزيز في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب الياباني منتخب قوي، وتغلب على منتخبنا القطري، وأخرجنا من البطولة، لكن شخصياً أتوقع أن مباراته مع العراق ستكون متكافئة، لاسيما أن المنتخب العراقي يضم في صفوفه لاعبين مميزين ومواهب محترمة، وهم قادرون على تحقيق الانتصار على اليابان والتأهل الى المباراة النهائية إن شاء الله".وأضاف أن "الدوحة أصبحت عاصمة الرياضة الآسيوية والعالمية بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها باستضافة البطولات مؤخراً، وهذا يأتي بسبب توفر جميع مقومات النجاح التنظيمية والبشرية والأمور الخاصة بالمنشآت الرياضية من ملاعب للمباريات والتدريب".وأوضح أنه "من السهولة على الاتحادات الرياضية أن ترشح قطر لاستضافة أي بطولة رياضية كونها مؤهلة لذلك، لكن هذا الأمر يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة جداً تدعونا الى العمل على طوال الوقت لتقديم الأفضل".وبين أننا "منفتحون على جميع الدول القريبة علينا للمساعدة بالتنظيم ولا نبخل بأي معلومة تساعد إخواننا على النجاح أو تنظيم أي بطولة آسيوية أو عالمية إذا ما طلب منا، ونحن سعداء باستضافة كأس آسيا تحت ثلاثة وعشرين عاماً".وأكد أن" استضافة قطر للبطولات أصبح من صميم عملنا، ونحن الآن مقبلون على استضافة بطولة كأس العرب السنة المقبلة، وأيضاً منحت الفيفا لنا حق تنظيم كأس العالم تحت 20 عاماً لخمس بطولات، وهذا يدفعنا لتقديم الأفضل ".