2024-04-27 13:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم السبت خمس مواجهات لحساب المجموعة الثانية في افتتاح الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" فريق الصناعة صاحب الأرض والجمهور سيلتقي مـع الوصيف فريق الرمادي، فيما يستضيف فريق المصافي على ملعبه منافسه الغراف".وأضاف أن "ملعب النجف الثانوي سيحتضن لقاء فريق الكوفة بنظيره الديوانية، في حين سيتوجه فريق الصناعات الكهربائية الى محافظة البصرة للقاء البحري".وأوضح أن "فريق الجولان سيحل ضيفاً على غاز الشمال، بينما سيبقى المتصدر فريق ديالى في حالة الانتظار".