الاسدي: انعقاد مؤتمر العمل سيدعم الجهد الحكومي في تحقيق أهدافه بالعمل اللائق

2024-04-27 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، أن انعقاد مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين في بغداد سيدعم الجهد الحكومي في تحقيق أهدافه بالعمل اللائق.

وقال الاسدي في كلمة له خلال مؤتمر العمل العربي، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة تتطلع الى بناء أواصر المحبة، والالفة، والتعاون المشترك بين العراق، والدول الشقيقة، والصديقة، خاصة مع انعقاد مؤتمر العمل العربي في العاصمة بغداد، بعد انقطاع دام لسنوات ".

واضاف، أن "انعقاد هذه الدورة سيدعم الجهد الحكومي في تحقيق أهدافه في العمل اللائق، وتحسين شروط ظروف العمل، وتطوير القطاع الخاص، والقضاء على الفقر، والتي تعد من اهم فقرات البرنامج الحكومي، وكذلك تعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف الإنتاج الثلاثة، ليس على مستوى العراق فحسب، وانما على مستوى المنطقة العربية جمعاء".

وأكد الاسدي على "اهمية الاستفادة من انعقاد هذا المؤتمر في مناقشة، وتبادل الخبرات، والمسائل المستجدة في سوق العمل، ومن أهمها كيفية الارتقاء نحو أسواق عمل منتجة، ومستدامة في المنطقة العربية، وكذلك تطبيق شروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية، والبنود القانونية الخاصة بتطبيق معايير العمل العربية، وذلك بما يسهم في تأمين حصول العمال على حقوقهم الأساسية في العم".

يذكر ان العاصمة بغداد تستضيف اعمال الدورة (50) لمؤتمر العمل العربي للمدة من 27 نيسان لغاية 4 ايار 2024، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، وحضور وزراء العمل العرب، واعضاء الوفود من ممثلي اطراف الانتاج الثلاثة.