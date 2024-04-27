2024-04-27 14:18:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت صحيفة “سبورت”، يوم السبت، سبب التفتيش المفاجئ من وكالة الضرائب لنادي برشلونة. ونفذت وكالة الضرائب، وتحديدًا فريق المعلومات المركزي التابع لها، عملية تفتيش لمعرفة من هم الضامنون لترشح خوان لابورتا لرئاسة نادي برشلونة. وتم إيداع ضمان بمبلغ 124.6 مليون يورو كما هو محدد في النظام الأساسي، بموجب ما كان يقتضيه قانون الرياضة آنذاك […]

ظهرت المقالة وكالة الضرائب تنفذ “تفتيشاً مفاجئاً” لنادي برشلونة وصحيفة إسبانية تكشف السبب وراء ذلك؟ أولاً على Eishan.