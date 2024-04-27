رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لخبرات منظمة العمل الدولية من أجل تشريع قانون جديد للعمل النقابي

2024-04-27 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الحاجة لخبرات منظمة العمل الدولية من أجل تشريع قانون جديد للعمل النقابي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو".ورحب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بـ"زيارة هونجبو إلى العراق، للمشاركة في مؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه بغداد، كونه أول رئيس لمنظمة عمل دولية يزور البلد"، مؤكداً أنّ "العراق يعدّ من أوائل دول المنطقة التي انضمت إلى منظمة العمل الدولية، وذلك في سنة 1932".وبحث السوداني، مع رئيس المنظمة التعاونَ "تطوير بيئة العمل في العراق"، مشيراً إلى "خطوات الحكومة في دعم أوضاع العمال من خلال القوانين والتشريعات، ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي جرى إقراره العام الماضي".وأكد "الحاجة لخبرات منظمة العمل الدولية من أجل تشريع قانون جديد للعمل النقابي، وكذلك الحاجة لها في مجال التدريب والتأهيل وإنشاء مراكز تدريبية في العراق".من جانبه، أشاد هونجبو بـ"التقدم الذي حققته حكومة السوداني في مجال دعم بيئة الأعمال، والاهتمام بقطاع العمل والعاملين فيه، من خلال تنشيط مجالات الاستثمار ورعاية العاملين في القطاع الخاص".