بيانات التضخم الامريكية تطيح بأسعار الذهب للمرة الاولى منذ 6 أسابيع

2024-04-27 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، أول خسارة في 6 أسابيع، على الرغم من ارتفاعه بآخر تداولات الأسبوع، امس الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بما يتماشى مع التوقعات.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعا أسبوعيا بنسبة 2.26 بالمئة، لتتراجع إلى 2337.96 دولارا للأونصة، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر، وذلك بعد تفادي تصعيد كبير في أزمة الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، وهو تطور من غير المرجح أن يغير التوقعات بأن يرجئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الامريكية بعد صدور البيانات، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية.

وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسجلت أسعار الفضة في المعاملات الفورية تراجعا أسبوعيا كبيرا بأكثر من 5 بالمئة، لتتراجع إلى 27.2 دولارا للأونصة.



