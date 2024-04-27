2024-04-27 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك مع صعود طفيف خلال التداولات، الجمعة، وسط التوترات الدائرة في الشرق الأوسط.

إلا أن ارتفاع الدولار وبيانات التضخم التي صدرت في الولايات المتحدة حدا من المكاسب.

وخلال الأسبوع الماضي، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.53 بالمئة، لتصل إلى 89.50 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.98 بالمئة، لتصل إلى 83.85 دولارا للبرميل.

وساهمت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في دعم الأسعار وسط استمرار للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن قواته الجوية قصفت البقاع الغربي في لبنان.

لكن الضغوط على صعيد الاقتصاد الكلي حدت من المكاسب، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في أمريكا.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي حتى مارس بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة حتى فبراير.

وجاءت الزيادة في الشهر الماضي متماشية على نطاق واسع مع توقعات الاقتصاديين.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض التضخم إلى اثنين بالمئة، ومن المتوقع أن يبقي المجلس أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وقالت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين الخميس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام قد يخضع لتعديل بالزيادة وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل "الفارقة" التي دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له خلال ما يقرب من عامين.

ورجحت أن يكون النمو الاقتصادي الأمريكي أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاما مقابل الين اليوم الجمعة مدعوما بعدة عوامل منها بيانات التضخم الامريكية.



