وزير العمل اللبناني: انعقاد مؤتمر العمل العربي في بغداد له ميزة خاصة

2024-04-27 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، اليوم السبت، أن انعقاد مؤتمر العمل العربي في بغداد له ميزة خاصة.وقال بيرم في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "انعقاد مؤتمر العمل العربي في بغداد له ميزة، لان بغداد رمز عربي والعراق ارض الحضارات وجامع العرب والتعددية والرمزية للعراق وخصوصا ان تاسيس ميثاق منظمة العمل العربية سنة 1965 جرى في بغداد".وأضاف اننا "في مرحلة خطيرة في ظل الاعتداءات على فلسطين ولبنان، ونحن في ظروف حساسة جدا"، لافتا الى ان "المؤتمر مرتبط بالعمالة لان هناك نسبة بطالة في العالم العربي وازمات اقتصادية، لذلك من المهم التفكير المشترك على المستوى العربي".وتابع: "لا ينقصنا شيء سوى ادارة الكفاءات والمواهب الموجودة، وهذه فرصة لاعلان موقف واضح لادانة الحرب على غزة ولبنان وتاكيد حقنا في ارضنا ومقاومتنا".وذكر الوزير اللبناني: "اليوم في لحظة عالمية نشهد انتفاضة طلابية عالمية في الجامعات الامريكية والاوربية، ونشهد رفع رايات المقاومة في الجامعات، وهذا يعني ان التراكم التضحوي الذي حصل شكل ايقونة للنضال والحرية"، مضيفا: أن "الاجتماع العربي المشترك يجعلنا نفكر بافكار مشتركة وتبادل الخبرات والاستفادة من الموارد المادية والانسانية الموجودة في العالم العربي".وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر العمل العربي (الدورة الخمسون) برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح صباح اليوم السبت، أعمال مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين، الذي تستضيفه العاصمة بغداد للمدة من (27 نيسان- 4 أيار)".وأضاف البيان أن "حفل افتتاح المؤتمر، شهد حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس منظمة العمل الدولية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ووزراء العمل العرب، وعدد من البعثات الدبلوماسية".وتابع: "وألقى رئيس الوزراء كلمة أشاد فيها بالقائمين على المؤتمر، وخطة عمله، وعلى التقارير التي ستتمّ مناقشتها، وبين أن بغداد كانت قبل 59 عاماً شاهداً وموطناً لكتابة شهادة ولادة منظمة العمل العربية، حيث اجتمع في الثاني عشر من عام 1965 وزراء العمل في بغداد، وعقدوا مؤتمرهم الأول الذي وافقوا فيه على الميثاق العربي للعمل، وعلى مشروع دستور منظمة العمل العربية، لتكون مظلةً تجتمع تحتها الأفكار الخاصة بشؤون العمل والعمال".