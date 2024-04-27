الأسدي: مؤتمر العمل العربي سيخرج بتوصيات وحلول مناسبة لتشغيل الشباب

2024-04-27 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملاأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم السبت، أن مؤتمر العمل العربي سيخرج بتوصيات وحلول مناسبة لتشغيل الشباب.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن"مؤتمر العمل العربي ينعقد في العاصمة بغداد بعد انقطاع دام 36 عاماً ويستمر لأربعة أيام".وأضاف أن "واحداً من أهم القضايا الرئيسية التي يناقشها المؤتمر الذكاء الاصطناعي وأثره على سوق العمل حيث يضع المؤتمر عدداً من العلاقات في مواجهة هجوم الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق العمل وكيفية معالجة سوق العمل مع وجود الملايين من العاطلين عن العمل في العالم العربي، لذلك زيادة الذكاء الاصطناعي سوف تسهم في زيادة البطالة لذلك المؤتمر سوف يخرج بتوصيات تتعلق بكيفية مواجهة هذه التحديات ووضع الحلول المناسبة لتشغيل الشباب العربي".وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر العمل العربي (الدورة الخمسون) برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح صباح اليوم السبت، أعمال مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين، الذي تستضيفه العاصمة بغداد للمدة من (27 نيسان- 4 أيار)".وأضاف البيان، أن "حفل افتتاح المؤتمر، شهد حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس منظمة العمل الدولية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ووزراء العمل العرب، وعدد من البعثات الدبلوماسية".وتابع: "وألقى رئيس الوزراء كلمة أشاد فيها بالقائمين على المؤتمر، وخطة عمله، وعلى التقارير التي ستتمّ مناقشتها، وبين أن بغداد كانت قبل 59 عاماً شاهداً وموطناً لكتابة شهادة ولادة منظمة العمل العربية، حيث اجتمع في الثاني عشر من عام 1965 وزراء العمل في بغداد، وعقدوا مؤتمرهم الأول الذي وافقوا فيه على الميثاق العربي للعمل، وعلى مشروع دستور منظمة العمل العربية، لتكون مظلةً تجتمع تحتها الأفكار الخاصة بشؤون العمل والعمال".