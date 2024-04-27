بمشاركة عراقية.. انطلاق دورة لمدربي حراس المرمى في الكويت

2024-04-27 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعبمشاركةِ عددٍ من المدربين العراقيين، انطلقت اليوم السبت في العاصمةِ الكويتيّة الكويت، الفترةُ الأولى لدورةِ دبلوم مدربي حراس المرمى للمُستوى (A)، وتستمر حتى الرابع من الشهر المُقبل، وهي أعلى مُستوى للمدربين المُتخصصين بتَدريبِ حُراس المرمى.وذكر بيان مقتضب للقناة الاعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن" مدربُ حراس مرمى منتخب الشباب (نوري عبد زيد) يشارك في الدورةِ، إلى جانب مدربِ حراس المرمى المُحترف في دولةِ الإمارات العربية المُتحدة (عامر عبد الوهاب)، فضلاً عن مدربين آخرين، أبرزهم المصري عصام الحضري، مبيناً أن الفترةُ الثانية للدورةِ فستنطلق في الـ(18) من الشهر المُقبل وتستمر حتى الـ(24) منه.