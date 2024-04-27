منتخب العراق للتنس يهزم نظيره الإيراني ويحتل المركز الثالث في بطولة غرب آسيا

2024-04-27 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للتنس، يوم السبت، من تحقيق الفوز على نظيره الإيراني بنتيجة 2-1 ، ليحتل المركز الثالث في بطولة غرب آسيا لعمر 12 سنة التي احتضنتها الاردن.

وتوج منتخب سوريا بالبطولة بالمركز الأول بينما جاء المنتخب السعودي وصيفاً بالمركز الثاني.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن "النتائج النهائية للقاءات الاخيرة لمنتخبنا لهذا اليوم كانت ، خسارة لاعبنا فيصل طلال في فعالية الفردي الأول أمام لاعب منتخب ايران ، وفوز الفردي الثاني حسن علي على اللاعب الايراني".

واضاف ان "المنتخب العراقي المؤلف من حسن علي وفيصل طلال فاز على زوجي المنتخب الايراني".

وبين العگيلي أن "المدرب محمد فيصل قاد المنتخب العراقي، بينما ترأس الوفد العراقي عضو الاتحاد والحكم الدولي قيصر جاسب كصاب".

ولفت إلى ان "هذه النتائج الإيجابية التي بدأت تتحقق من قبل منتخبنا جاءت بالدعم والتخطيط المتواصل للاتحاد خلال عام ونصف من تسلم مهمته، مؤكدا أن "القادم سيكون أفضل".

وكان المنتخب العراقي قد خسر يوم أمس أمام المنتخب السوري صاحب المركز الأول في البطولة بنتيجة 2-1.