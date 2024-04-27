تصريحات متفائلة من سامراء: موسم إستثنائي للحنطة.. وإستنفار في الصوامع.. فيديو

2024-04-27 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم السبت (27 نيسان 2024) إنطلاق موسم تسويق الحبوب للعام الزراعي 2024.

وبحسب مقطع فيديو تابعته "بغداد اليوم"، فأن الاعلان تم في تجمع أقيم في سايلو سامراء، بحضور مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري والقائممقام محمد شريف.

نوري، وخلال حديثه، أكد وجود إقبال كبير للفلاحين على تسليم محصولهم من الحنطة، رافقه إستنفار للموظفين وبتنسيق عالي مع الحكومة المحلية في صلاح الدين، بشكل عام، وسامراء، بشكل خاص، مضيفا بأن الفلاحين وفور تفريغهم للمحصول في المخازن سيستلمون مستحقاتهم المالية بآلية سريعة وشفافة.





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