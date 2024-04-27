هل تفشى مرض الايدز بالعراق؟.. الصحة تطمئن: هي الأقل في العالم والمنطقة- عاجل

2024-04-27 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة الصحة، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، تسجيلها 27 إصابة بمرض الايدز في محافظة بابل، فيما أشارت الى أن الأرقام المسجلة في العراق هي الأقل في العالم والمنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لـ "بغداد اليوم"، ان "العراق يسجل اقل من خمس إصابات لكل مئة الف وهي ارقام قليلة"، مبينا ان "هذا لا يعني اننا نقلل من خطر الايدز حيث نحرص على التعامل مع كل حالة مصابة بجدية لمعرفة سبب الإصابة وعلاجها كون الإصابة بالإيدز وفق عدة اسباب".

وبين البدر ان "ما يتداول بان العراق سجل هذا العام اكثر من الفي إصابة غير صحيح"، موضحا ان "تلك الأرقام سجلت لـ 40 عاما وان إحصائية هذا العام ستعلن في بداية العام المقبل لمجموع الإصابات في بابل وباقي المحافظات".

وتابع ان "الأرقام المسجلة في العراق هي الأقل في العالم والمنطقة، لكن إيضاح الأرقام لا يعني الاستهانة بالإصابات المسجلة"، مستدركا بالقول "لكنه مقارنة بالدول الأخرى حيث اكدت منظمة الصحة العالمية ان العراق كان ولازال ضمن مناطق التوطن المنخفض لمرض العوز المناعي".

ودعا البدر جميع المصابين الذين يعلمون اصابتهم بالمرض الى "عدم التخوف والمراجعة للمراكز الاختصاص الحكومية لغرض علاجهم والاستمرار بالحياة بشكل طبيعي"، مؤكدا انه "لا يوجد اي حجر لهم او اي تخوف من الناحية الامنية فالأمر طبيعي جدا وعلى المواطنين التعاون معنا لعلاجهم (المصابين بالإيدز) لغرض حمايتهم وحماية الشركاء معهم".

وانتقد البدر قيام محللين واعلاميين من "تهويل اعداد الإصابات لإخافة الاخرين سواء كانوا مصابين او غير مصابين"، مشددا على "أهمية توخي الدقة في نقل المعلومة واخذها من مصدرها".

وكانت دائرة صحة بابل اليوم اكدت، امس الجمعة، ان عدد الإصابات المسجلة بمرض العوز المناعي ( الايدز) في المحافظة بلغ (27) حالة منذ بداية العام الحالي 2024.

وقال مدير عام دائرة صحة بابل الدكتور حيدر البيرماني، أن الأرقام التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيها كثيرا.

وطالب البيرماني وسائل الاعلام بتوخي الدقة و الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية

ودعا المصابين لمراجعة مركز العوز المناعي في مستشفى الإمام الصادق (عليه السلام) التعليمي لتوفر الأدوية و العلاجات اللازمة للمرض لتلقي العلاج".