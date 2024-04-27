في أسبوع.. أكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي

2024-04-27 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الإسبوع الماضي الذي فتح به المزاد، أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي مليار و348 مليونا و235 الفا و 509 دولارات، بمعدل يومي بلغ 276 مليونا و847 ألفا و 19 دولارا منخفضة عما سجله الإسبوع الماضي الذي بلغ مليار و 354 مليونا 297 الفا و9 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء من الاسبوع الماضي حيث بلغت المبيعات فيه 282 مليونا و 624 الفا و 465 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد من الاسبوع حيث بلغت المبيعات فيه 270 مليونا و 897 الفا و422 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليار و 317 مليونا و 475 الفا دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 95 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 66 مليونا 760 ألف دولار.

واوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.