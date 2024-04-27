2024-04-27 15:18:44 - المصدر: سامسونج

تُسلّط الضوء على ابتكاراتها التي ترتقي بتجارب العملاء اليومية، من خلال توفير الاتصال السلس عبر الأجهزة وتقديم منتجات جديدة

بغداد، العراق، 27 أبريل 2024: قدّمت شركة سامسونج للإلكترونيات أحدث عروضها المتميزة للمطابخ وأنماط الحياة في إطار التزامها المستمر بتعزيز تجربة حياة منزلية متصلة، وذلك خلال مشاركتها في معرض يوروكوتشينا EuroCucina 2024 في ميلانو، أحد أكبر المعارض العالمية الرائدة والمتخصّصة بالمطابخ، والذي يُعقد في الفترة من 16 إلى 21 أبريل في رو فييرا ميلانو. وتسلّط سامسونج في الحدث الضوء على أثر الاتصال بين الأجهزة المختلفة، والمزايا المبتكرة لمنتجاتها الجديدة، ودورها في إحداث ثورة في الحياة اليومية في المنزل.

وقال موهيونغ لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء في وحدة الأجهزة الرقمية في سامسونج: "يسعدنا تقديم أحدث ابتكاراتنا في يوروكوتشينا، وذلك في أعقاب الحدث العالمي "مرحبًا بكم في الذكاء الاصطناعي المخصّص BESPOKE AI" الذي عقد مؤخراً. نؤمن في أن الاتصال بين الأجهزة سيعزز حياة المستهلكين بشكل كبير، كما نهدف إلى توفير المنتجات والتحسينات المدمجة في الأجهزة والتي تضفي قيمة كبيرة على حياة عملائنا اليومية، ونتطلع إلى رؤية تفاعلهم معها".

ويتيح جناح سامسونج في الحدث للزوّار استكشاف منطقتين رئيسيتين؛ الأولى لأجهزة الذكاء الاصطناعي المخصّص [1]Bespoke AI، والأخرى للمطابخ المتميّزة والتي ستكشف فيها سامسونج النقاب عن ثلاثة أجهزة مدمجة جديدة مصممة خصيصًا لمواكبة احتياجات أنماط الحياة الأوروبية، ومزودة بأحدث التقنيات المبتكرة

توسيع نطاق الاتصال عبر الأجهزة

يبدأ استكشاف الزائر لجناح سامسونج في منطقة Bespoke AI[2] التي تعرض نطاق الاتصال الموسّع[3]، بحيث لا تقتصر هذه التجربة على المطبخ وحسب، بل تشمل باقي أنحاء المنزل، بهدف جعل حياة المستخدمين أكثر راحة وسهولة، وتقليل الحاجة إلى تفاعلهم المباشر مع الأجهزة.

كما تؤكد سامسونج على التجربة الغنية التي توفرها شاشات العرض المتعددة. ويلعب مركز العائلة AI [4]Family Hub™ وشاشة AI Home[5] المتصلة مقاس 7 بوصات مدمجة في Bespoke AI Laundry Combo™ وAnyplace Induction، أدوارًا محورية في هذا المسعى. وتعمل هذه الشاشات على تمكين المستخدمين من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجهاز أو حتى تلقي المكالمات الهاتفية مباشرة على Bespoke AI Laundry Combo™ أثناء القيام بمهام الغسيل. ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر أهمية هو أن هذه الشاشات تمكّن هذه الأجهزة من الاتصال بسهولة مع غيرها من الأجهزة الأخرى، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع براحة معززة من خلال منظومة SmartThings.

ومن بين المزايا التي تتمتع بها هذه الأجهزة توفير ميزة عرض الخريطة ثلاثية الأبعاد SmartThings 3D Map View، والذي يتيح منظور ثلاثي الأبعاد للمنزل يحدد أجهزة سامسونج المتصلة في جميع أنحاء المنزل، الأمر الذي يسهم في تسهيل المهام مثل إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة ومراقبة استهلاكها للطاقة.

وتقدم المنطقة أيضًا العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية. على سبيل المثال، في وضع SmartThings Energy Away، يتم إيقاف تشغيل الأجهزة المحددة تلقائيًا من قبل منظومة SmartThings عندما يكون المستخدمون خارج المنزل. كما يتم تقديم حلول توفير الطاقة استنادًا إلى SmartThings Energy. بدورها تتيح ميّزة الشحن المحسّن Optimal Charging للمكنسة الكهربائية الروبوتية بشحن ما يصل إلى 60% خلال ساعات الذروة فقط، بينما تعمل ميّزة الجدولة المحسّنة Optimal Scheduling تلقائيًا على جدولة دورة غسالة الأطباق خلال ساعات خارج الذروة.

وتمكن هذه التجربة المستخدمين من القيام بجهد أقل والحصول على إمكانات معزّزة. ومع ميّزة Calm Onboarding، تضمن سامسونج تجربة سلسة ضمن منظومة SmartThings. وعند الشراء، تقوم منظومة SmartThings بتتبع عملية التسليم من خلال حساب سامسونج الخاص بالمستخدم وتتصل تلقائيًا بالجهاز عند التثبيت. وبدعم من منصة Samsung Knox، يتم حماية تجربة نمط الحياة المتصلة بشكل آمن.

منتجات مدمجة مصممة لتلبية مختلف أنماط الحياة

عززت سامسونج حضور علامتها التجارية في الأسواق الأوروبية، من خلال الكشف عن نماذج مدمجة تشمل الثلاجات وغسالات الأطباق ومواقد الحث والأفران، إلى جانب تقديم ميزات متطورة مثل AI Pro Cooking. وضمن منطقة المطابخ المتميزة، تكشف سامسونج عن ثلاثة منتجات جديدة مصممة لترسيخ مكانتها في سوق الأجهزة المدمجة، وتتضمن هذه المنتجات إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ووظائف محسنة، وتوفر للمستهلكين مرونة استثنائية في تصميم مطابخهم المدمجة.

الجهاز الأول هو ثلاجة فريزر بقاعدة عريضة (BRB6500D) والتي تمثّل أول طراز عريض في مجموعة الثلاجات المدمجة من سامسونج. ومن خلال التوافق مع شبكة Wi-Fi، يمكن للمستخدمين تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10%[6] من خلال وضع الطاقة بالذكاء الاصطناعي SmartThings AI[7]. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مراقبة استخدام الطاقة وتقدير الفواتير الشهرية. وفي حال تجاوزت الفواتير القيمة المحددة مسبقًا، يقوم وضع توفير الطاقة[8] بضبط سرعة الضاغط وتكرار دورة إزالة الجليد للحفاظ على الطاقة. وبدوره يحافظ نظام Twin Cooling™على جودة الطعام من خلال تنظيم درجة الحرارة والرطوبة بشكل مستقل في الثلاجة والفريزر باستخدام مبخرات ومراوح منفصلة.

أمّا الجهاز الثاني فهو موقد الطبخ Anyplace Induction، الذي تم الكشف عنه خلال حدث "مرحبا بكم في Bespoke AI"؛ والذي يوفّر للمستخدمين خيارات طهي مرنة عبر سطح الموقد بأكمله. وأصبحت هذه المرونة ممكنة بفضل 22 ملفًا من الصفائح المستطيلة التي تغطي الموقد المسطح على نطاق واسع، مما يقلل من المناطق غير الفعالة ويوفر مساحة طهي أكبر مقارنةً بمواقد الحث التقليدية ذات الأربع حلقات من سامسونج[9]. بالإضافة إلى ذلك، يساعد نظام الكشف الذكي عن الأواني Intelligent Pan Detection المستخدمين في وضع القدور والمقالي بدقة، مع 76 جهاز استشعار يتعرف بذكاء على أواني الطهي ويعرض مواقعها على شاشة AI Home. ويتيح ذلك للمستخدمين تحديد مناطق الطهي وضبط درجات الحرارة وفقًا لاحتياجات الطهي الخاصة بهم. كما يتمتع Anyplace Induction بميزات مثل الزجاج المضاد للخدش، والذي يتميز بتصنيف صلابة فائق بمستوى 8 حسب مقياس [10]Mohs، مما يضمن المتانة وسهولة الصيانة. ومن المقرر أن يكون المنتج متاحًا في أوروبا اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2024.

وأخيراً؛ غسالة الأطباق الموفرة للطاقة من سامسونج [11]Energy Efficient Dishwasher، والتي تعتبر أحدث طرز يوفر كفاءة عالية في استخدام الطاقة لغسالات الأطباق. ويتميز هذا الجهاز بملصقات كفاءة الطاقة A/B[12]، وتتضمن نظام WaterJet Clean™ مما يوفر تنظيفًا شاملاً من جميع الزوايا لتعزيز كفاءة الطاقة. ويعمل بمستوى ضوضاء يبلغ 41 ديسيبل فقط عند استخدام برنامج "الهدوء الفائق" Extra Silence، مما يضمن بيئة هادئة[13]. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الاتصال بمنظومة SmartThings، يمكن للمستخدمين تحقيق المزيد من توفير الطاقة. ويقوم وضع [14]SmartThings AI Energy بمراقبة استهلاك الطاقة بشكل استباقي والتنبؤ بأنماط الاستخدام. كما يمكن للمستخدمين تفعيل وضع توفير الطاقة إذا تجاوزت فاتورة الكهرباء الشهرية القيمة المحددة، مما يؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة بنسبة تصل إلى 23% مع برنامج "الأواني والمقالي"[15]. ويتم تحقيق ذلك عن طريق تقليل درجة حرارة الغسيل الرئيسي والشطف الساخن مع تمديد وقت الدورة. فيما يضمن الباب المنزلق [16]Kitchen Fit™ التكامل السلس مع المطابخ الحديثة. وبفضل المفصلة المنزلقة، يمكن فتح الباب بالكامل دون الحاجة إلى قطع العارضة السفلية، مما يحافظ على المظهر الجمالي المتناسب مع أثاث المطبخ.

الالتزام بالجودة والتعاون في كلّ وقت الآن وفي المستقبل

تلتزم سامسونج بالحفاظ على جودة المنتج وتحسين النتائج، وقد قامت بتطوير التقنيات لدمجها في وظائف المنتج مثل تقنية [17]AI Ecobubble™ التي تقلل من استهلاك الطاقة في الغسالات[18]، وLess Microfiber™ Filter and Cycle، التي تقلل من انبعاثات المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه التي يتم تصريفها من الغسيل[19].

وفي إطار مبادراتها المستمرة، توظف سامسونج معرض "يوروكوتشينا 2024" لتسليط الضوء على مختلف جهودها ذات الصلة، حيث تركز الشركة على التعاون من خلال الاستفادة من SmartThings Energy، والمشاركة بنشاط في المشاريع الموجهة نحو تحقيق هدف "منازل ذات انبعاثات صفرية" في المستقبل. وتدمج SmartThings Energy هذه المبادرات لتوفير تحكم ومراقبة مركزيين لاستخدام الطاقة المنزلية. كما يمكنه المزامنة مع برامج مثل استجابة الطلب (DR)[20]، عن طريق ضبط أوضاع الأجهزة المتصلة تلقائيًا عند حدوث استجابة الطلب. كما تلتزم سامسونج بتوسيع شراكاتها في جميع أنحاء العالم، ومساعدة العملاء في تبني أسلوب حياة موفر للطاقة.

-انتهى-

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com.

[1] تتوفر ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أجهزة مختارة.

[2] تتوفر ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أجهزة مختارة.

[3] يجب أن تكون الأجهزة متصلة بـتطبيق SmartThings وأن يتم تسجيلها تحت نفس حساب سامسونج.

[4] تستخدم تقنية AI Vision Inside، التي يمكن الوصول إليها من خلال Family Hub، خوارزمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن تحديثها دوريًا لتحسين الدقة. قد تولد الخوارزميات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي معلومات غير كاملة أو غير صحيحة.

[5] بالنسبة إلى شاشة AI Home المتوفر على Anyplace Induction: تستخدم توصيات الوصفات والمساعد الافتراضي Bixby التي يمكن الوصول إليها من خلال AI Home؛ خوارزميات قائمة على الذكاء الاصطناعي. وللوصول إلى توصيات الوصفات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، انقر فوق خدمة "الطعام" ضمن تطبيق SmartThings في القائمة الرئيسة للذكاء الاصطناعي. وبالنسبة إلى AI Home المتوفر على Bespoke AI Laundry Combo™: إن تقنية AI Opti™ Wash & Dry and Bixby التي يُمكن الوصول إليها من خلال AI Home تستخدم الخوارزمية القائم الذكاء الاصطناعي. قد يتم تحديث خوارزمياتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل دوري لتحسين الدقة. يتطلب وجود اتصال Wi-Fi وحساب سامسونج.

[6] تعتمد نتائج الاختبار على مقارنة درجة حرارة ضبط المصنع عند استخدام وضع AI Energy وبدون استخدام وضع . AI Energy قد تختلف النتائج حسب ظروف وأنماط الاستخدام

[7] متوفر على أجهزة Android وiOS. يتطلب اتصال Wi-Fi وحساب سامسونج.

[8] ستعرض SmartThings إشعارًا قبل تنشيط خوارزمية الحفظ في كل من “Maximum mode” و”Custom mode”.

[9] بناء على الاختبار الداخلي. شروط الاختبار: مقارنة المساحة الفعلية القابلة للطهي التي يغطيها ملف التسخين. نموذج المقارنة: "NZ84C605**K/U*" "تقليدي"

[10] بناءً على الاختبار الذي أجرته Intertek لتقييم الصلابة وفقاً لمعيار Mohs وفقًا لمعيار ASTM C1895 : زجاج السيراميك العام = 5، زجاج سامسونج المضاد للخدش = 8. للمقارنة، الماس = 10، لقمة ثقب أعمال البناء = 8، المسمار الحديدي = 6. الاختبار يتضمن وضع عينة على جهاز الاختبار، ثم تثبيت الطرف وضبط الزاوية على 70 درجة مئوية. يتم وضع 200 جرام من الأوزان على جهاز الاختبار، قبل حك العينة بالطرف 5 مرات ومن ثم تنظيف السطح وفحصه بالعين المجردة لمعرفة ما إذا كان هناك خدش ظاهر.

[11] DW7700B

[12] حصلت DW60DG790***** على درجة طاقة A وDW60DG770/760***** حصلت على درجة طاقة B.

[13] بناء على الاختبار الداخلي. عند استخدام برنامج Extra Silence فإنّ مستوى الضوضاء يصل إلى 41 ديسيبل مع تركيب الحامل الثالث.

[14] متوفر على أجهزة Android وiOS. يتطلب اتصال Wi-Fi وحساب سامسونج.

[15] استنادًا إلى الاختبار الداخلي على طراز DW60DG790I00ET لقياس استهلاك الطاقة لبرنامج "الأواني والمقالي" مع وبدون استخدام وضع AI Energy، وفقًا لمعايير EN 60436. النتيجة: برنامج "الأواني والمقالي" دون وضع توفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي = 1,500 وات في الساعة/الدورة وبرنامج "الأواني والمقالي" مع وضع الطاقة بالذكاء الاصطناعي = 1,150 وات في الساعة/الدورة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23.3%. قد تختلف النتائج حسب ظروف الاستخدام الفعلية. يمكن استخدام وضع الطاقة AI Energy مع 6 دورات غسيل: مكثفة، سريعة، الهدوء الفائق، القدور والمقالي، البلاستيك، التلقائي.

[16] نطاق وزن اللوحة المخصصة: 4.5-12 كجم (ضبط ذاتي).

[17] لا تنشّط تكنولوجيا ‎AI ‎Ecobubble‎ إلا عند اختيار دورات محددة، منها دورة الملابس القطنية، والملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، والغسل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash)، بحمولات أقل من 2 كجم.

[18] تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70% نتيجة استخدام تكنولوجيا Ecobubble™ للغسل بالماء البارد مقارنةً بالغسيل في الماء الساخن. تم اختباره وفقًا للمعيار IEC 60456-2010 / حمولة الغسيل 4 كجم / دورة الغسيل الموفر للطاقة "Super Eco Wash" على درجة حرارة باردة (WF80F5E5U4W) مقارنةً بدورة غسيل الملابس القطنية (Cotton) على درجة حرارة 40 دون تكنولوجيا Ecobubble ‏(WF0702WKU). قد تتباين النتائج من حالة لأخرى.

[19] تلتقط وحدة الترشيح Less Microfiber™ Filter ما يقرب من 89-98% من المواد البلاستيكية الدقيقة عند الغسيل؛ تم اختباره معمليًا باستخدام حمولة 2 كجم من القماش الصناعي على طراز WW90T734DWH، وطراز WF24A9500KW، والغسالة. تعمل Less Microfiber™ Filter على تقليل انبعاثات المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه التي يتم تصريفها من الغسالة، بناءً على الاختبار الذي أجراه مختبر Ocean Wise Plastics باستخدام حمولة 2 كجم من سترات الهودي المصنوعة من البوليستر بنسبة %100"، ومقارنة دورة الأقمشة الصناعية في غسالة سامسونج التقليدية من طراز WW4000T ودورة تقليل الألياف الدقيقة في غسالة من طراز WW7000B. قد تختلف النتائج حسب الأقمشة والبيئة المحيطة.

[20] استجابة الطلب (DR) هو برنامج يوفر عدة أشكال من الحوافز للعملاء الذين يقومون بتقليل استهلكم للطاقة خلال فترات الذروة.