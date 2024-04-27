2024-04-27 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن الموسم التسويقي الحالي سيحقق فائضاً كبيراً بمحصول الحنطة، فيما أشارت إلى وجود الكثير من الفلاحين استلموا مستحقاتهم المالية في ذات اليوم من تسويقهم لمحصول الحنطة.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏توقعاتنا بإنتاج الحنطة للموسم التسويقي الحالي 2024 وبحسب ما صرح به وزير الزراعة عباس جبر المالكي، أنها ستفوق ما تحقق في الموسم الماضي البالغ 5,200,000 طن، أما إنتاج هذا العام فسيتجاوز حاجز السبعة ملايين طن".وأكد الخزاعي، "سنحقق انتقالة كبيرة ونوعية في إنتاج محصول الحنطة، إذ سنتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي وسنحقق فائضاً كبيراً بهذا المحصول".وأشار إلى، أن "هنالك تأكيدات من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الزراعة بإتمام عملية تسويق الحنطة بالسرعة الممكنة"، مؤكداً "وجود الكثير من الفلاحين استلموا المستحقات المالية، في نفس اليوم الذي سوق به محصول الحنطة".وأعلنت وزارة التجارة، في وقت سابق، الجاهزية والاستعداد التام لاستقبال كميات الحنطة من الفلاحين والمزارعين، فيما أكدت وجود دعم حكومي لإنجاح الموسم التسويقي الحالي.