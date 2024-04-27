سامسونج تقدم وسائل اتصال مبتكرة لقاعدة أوسع من المستخدمين عبر Galaxy AI

2024-04-27 15:48:42 - المصدر: سامسونج

اللغة العربية الآن متاحة على التحديث الجديد من Galaxy AI في العراق

بغداد، العراق26 أبريل 2024: كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن أن اللغة العربية أصبحت متاحة على جميع الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي في العراق، بحيث تكون أيضا الترجمة المباشرة متوفرة للغة العربية منذ 26 أبريل.

ويبلغ عدد الناطقين باللغة العربية في العراق أكثر من 22 مليون شخص بإمكانهم الآن الاستفادة من هذا التحديث على أجهزة سامسونج.

ويتضمن هذا التحديث إضافة أيضا لغتين في Galaxy AI؛ وهما الإندونيسية والروسية، إلى جانب ثلاث لغات جديدة، وهي الإنجليزية الأسترالية والكانتونية والفرنسية الكندية.

ومع هذه الإضافات يصبح الآن عدد اللغات التي تدعمها أجهزة سامسونج 16 لغة[1]. وتعمل سامسونج على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة ليشمل المزيد من مستخدمي Galaxy على مستوى العالم. كما تعتزم سامسونج تقديم أربع لغات أخرى في وقت لاحق من هذا العام، تشمل الرومانية والتركية والهولندية والسويدية، بالإضافة إلى اللغة الصينية التقليدية والبرتغالية الأوروبية.

وأكّد السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق ، أنّه التزاماً برؤية سامسونج بتعزيز انتشار ووصول الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة للجميع؛ فإن وجود اللغة العربية وزيادة عدد اللغات في Galaxy AI هذا العام سيسهم في تمكين مستخدمي Galaxy من تجاوز الحدود اللغوية على نطاق لا مثيل له. وقال: "ملتزمون بتطوير تقنياتنا المبتكرة وتجارب الذكاء الاصطناعي المتميّزة على الأجهزة المحمولة، مما يضمن حصول عدد متزايد من المستخدمين على الأدوات اللازمة لإطلاق العنان لإمكاناتهم غير المحدودة".

تفاصيل مزايا Galaxy AI

الترجمة المباشرة Live Translate ؛ تسهّل هذه الخدمة الترجمة الصوتية والنصية السلسة وثنائية الاتجاه أثناء المحادثات الهاتفية، مما يبسط المهام مثل ترتيب الحجوزات أثناء الرحلات أو التحدث مع الآخرين بلغتهم الأم.

؛ تسهّل هذه الخدمة الترجمة الصوتية والنصية السلسة وثنائية الاتجاه أثناء المحادثات الهاتفية، مما يبسط المهام مثل ترتيب الحجوزات أثناء الرحلات أو التحدث مع الآخرين بلغتهم الأم. المترجم الفوري Interpreter ؛ تتيح هذه الميزة الترجمة الفورية للمحادثات المباشرة من خلال شاشة عرض مقسمة سهلة الاستخدام، مما يتيح للأفراد الذين يواجهون بعضهم البعض عرض وقراءة الترجمات النصية لبعضهم البعض.

؛ تتيح هذه الميزة الترجمة الفورية للمحادثات المباشرة من خلال شاشة عرض مقسمة سهلة الاستخدام، مما يتيح للأفراد الذين يواجهون بعضهم البعض عرض وقراءة الترجمات النصية لبعضهم البعض. مساعدة الدردشة Chat Assist ؛ تساعد هذه الميّزة في تحسين نغمات المحادثة لتتناسب مع نمط الاتصال المقصود، كرسالة لطيفة إلى زميل في العمل أو عبارة موجزة وجذابة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي .

؛ تساعد هذه الميّزة في تحسين نغمات المحادثة لتتناسب مع نمط الاتصال المقصود، كرسالة لطيفة إلى زميل في العمل أو عبارة موجزة وجذابة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساعدة الملاحظات Note Assist ؛ تتميّز هذه الوظيفة بملخّصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرتها على إنشاء القوالب التي تعمل على تبسيط الملاحظات بتنسيقات معدة مسبقًا، وكذلك إنشاء صفحات الغلاف، مما يعزز من الإنتاجيّة.

تتميّز هذه الوظيفة بملخّصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرتها على إنشاء القوالب التي تعمل على تبسيط الملاحظات بتنسيقات معدة مسبقًا، وكذلك إنشاء صفحات الغلاف، مما يعزز من الإنتاجيّة. مساعدة النسخ Transcript Assist ؛ تستخدم هذه الميّزة الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نص لنسخ التسجيلات وتلخيصها وترجمتها .

تستخدم هذه الميّزة الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نص لنسخ التسجيلات وتلخيصها وترجمتها مساعدة التصفّح Browsing Assist ؛ تعمل هذه الميّزة على مساعدة الأفراد في مواكبة أحدث المستجدات بسرعة أكبر من خلال إنشاء ملخصات شاملة للمقالات الإخبارية أو صفحات الويب.

وسيتمكن المستخدمون من تنزيل اللغة العربية وحزم اللغات واللهجات الجديدة المدعومة في التحديث الجديد لـ Galaxy AI بشكل تدريجي عبر إعدادات التطبيق.

ولمزيد من المعلومات حول Galaxy AI، يرجى زيارة: غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط، أو الموقع الإلكتروني Samsungmobilepress.com، أو Samsung.com.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com.

[1] تشمل اللغات المدعومة الصينية والإنجليزية (الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والفرنسية والألمانية والهندية والإيطالية واليابانية والكورية والبولندية والبرتغالية (البرازيل) والإسبانية (المكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة) والتايلاندية والفيتنامية.، بالإضافة إلى ا لعربية والأندونسية والروسية.