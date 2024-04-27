وزير العمل الليبي: مؤتمر العمل العربي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

2024-04-27 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد ابو عزوم، اليوم السبت، أن مؤتمر العمل العربي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.وقال ابو عزوم في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "المؤتمر ينعقد في توقيت مهم جدا في ظل العدوان الاسرائيلي على غزة"، لافتا الى أن "المؤتمر ينعقد للتعاون العربي المشترك في مجال القوى العاملة ومواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل وخصوصا الذكاء الصطناعي".وأضاف أنه "من خلال تقرير مدير عام المنظمة ضرورة مواجهة التحدي بطريقة ايجابية من تدريب الشباب على الوظائف التي تهتم بالامن السيبراني والمعلومات والتكنلوجيا، الدول العربية مجتمعة في هذا المؤتمر لدعم موقف الجامعة العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك"، مشيرا الى أن "الكثافة السكانية والقوى الشابة العربية كبيرة ويتم توظيفها بدعم الاقتصاد العربي واستفادة الدول من اليد العاملة وخصوصا الدول المصدرة للنفط لان لديها خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها".