2024-04-27 15:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم المدرب عماد عودة استقالته من تدريب فريق نفط الوسط بعد سلسلة من الهزائم التي تعرض لها الفريق بدوري نجوم العراق.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "استقالة المدرب عماد عودة تمت بشكل رسمي نظراً للنتائج المتواضعة التي حققها فريق نفط الوسط في دوري النجوم هذا الموسم ".وسبق للمدرب عماد عودة وأن أشرف على تدريب فرق نفط الجنوب، الكهرباء، الصناعات الكهربائية، الميناء، وهو حتى قبل استلامه مهمة تدريب فريق نفط الوسط كان يعمل مساعداً مع الطاقم التدريبي لمنتخب شباب العراق لكرة القدم، الذي يقوده المدرب أحمد كاظم.يذكر أن فريق نفط الوسط يحتل الآن الموقع الـ (20) والأخير في ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 11 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز لغاية الآن.