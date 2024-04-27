2024-04-27 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، على إضافة فقرة على جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب).

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب صوت على إضافة فقرة (انتخاب رئيس المجلس) على جدول أعماله".

وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح اليوم السبت، أعمال الجلسة رقم (20)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول بحضور 170 نائباً.