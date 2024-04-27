2024-04-27 16:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أحصى صندوق استرداد أموال العراق، اليوم السبت، منجزاته خلال أقل من عام، فيما اشار الى إعادة 21 مطلوبا من عدة دول بينها بريطانيا. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن البيضاني، في منشور عبر الفيسبوك، وتابعته الاقتصاد نيوز: بتاريخ 25 تموز 2023 تم تكليفنا بمنصب نائب لرئيس مجلس أدارة صندوق استرداد أموال العراق، وندرج أدناه اهم الإنجازات المتحققة لغاية تاريخ اليوم 20 نيسان 2024: ـ استرداد 21 مطلوباً لهيئة النزاهة بموجب أحكام وقرارات قضائية من الأردن و تركيا و الإمارات و بريطانيا و مصر و ماليزيا و ايران. ـ المطلوبون الذين صدر قرار بتسليمهم 2 من الإمارات و سوريا. ـ عدد المطلوبون الذين هم قيد المحاكمة والتسليم 25 . اما في جانب استرداد الأموال، فقد أوضح البيضاني، أن الانجازات المتحققة بملف استرداد الأموال تمثلت بـ :ـ ـ أكثر من 80 مليون دولار من فرنسا وسويسرا كانت لدى احد ضباط جهاز المخابرات السابق. ـ مبلغ قدره 26 مليون دولار تعود لإحدى الشركات الواجهية التي كانت تدار من قبل جهاز المخابرات السابق. ـ مبلغ قدره 2 مليون دولار تعود للأجهزة المنحلة. ـ مبلغ قدره 4 مليارات و مئتان وخمسون مليون دينار عراقي تعود للحرس الجمهوري المنحل. ـ مبلغ قدره 600 مليون دينار عراقي تعود للمجلس الوطني المنحل. ـ مبلغ قدره 425 ألف دولار تعود لوزارة النقل. ـ أكثر من 96 مليون دولار لوزارة المالية تمثل حسابات خاملة تعود إلى ما قبل 2003. ـ أكثر من 31 ألف درهم أماراتي لصالح مصرف الرافدين. ـ 300 دونم باسم علي حسن المجيد. ـ ثلاث عقارات بمنطقة الداودي باسم رئيس أركان الجيش في النظام السابق تقدر قيمتها بمليارات الدنانير. ـ قطعة أرض زراعية 5 دونم باسم أحد أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث. واتم قوله: ما تم ملاحقته وحجزه دولياً أكثر.