2024-04-27 16:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تساوى نادي الأهلي المصري مع رقم ريال مدريد الاسباني، في بلوغ نهائي دوري الأبطال، حول العالم.

وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 17 في تاريخه بعد إقصاء مازيمبي الكونغولي بالفوز عليه في لقاء الإياب (3-0) أمس الجمعة بإستاد القاهرة بعد التعادل ذهابا بدون أهداف بالكونغو.

وحقق الأهلي، لقب دوري الأبطال 11 مرة في نسخ 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2023.

وخسر الأهلي النهائي في نسخ 1983 و2007 و2017 و2018 و2022.

ويعد الأهلي أكثر الأندية وصولا للنهائيات القارية بالتساوي مع ريال مدريد الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 17 مرة، وأمامه فرصة للانفراد بالرقم القياسي حال تخطيه عقبة بايرن ميونخ في نصف نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال.

ويحتل بوكا جونيورز الأرجنتيني المركز الثالث في قائمة الأندية التي بلغت النهائيات القارية بعد بلوغ نهائي كوبا ليبرتادوريس 12 مرة وخلفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي وصل 11 مرة لنهائي دوري أبطال أوقيانوسيا بالتساوي مع بايرن ميونخ، وميلان الذين وصلا لنهائي دوري أبطال أوروبا 11 مرة أيضا.

المصدر: كوورة



