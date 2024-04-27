قيادي بالديمقراطي يحذر من سيناريو الادارتين بإجراء الانتخابات في الإقليم دون مشاركة حزبه

2024-04-27 16:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استبعد مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية آري هرسين، يوم السبت، أن يتم وضع صناديق الاقتراع في أي مكان في إقليم كوردستان دون مشاركة حزبه في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العاشر من حزيران المقبل.

وقال هرسين في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، "نعلم جميعاً أن نتيجة وضع صندوق اقتراع في جزء من إقليم كوردستان، وعدم وضعه في جزء آخر هو الإعلان الرسمي عن إدارتين".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس ضد الانتخابات والعملية الديمقراطية، لكن موقفه ضد التخطيط والتصميم المسبق لما قبل الانتخابات".

من جهته أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، أنه ملتزم بقرار رئيس اقليم كوردستان العراق و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، زياد جبار ،خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني لم يشارك في أي أجتماع لتأجيل الانتخابات في الإقليم، ولن يشارك في أي أجتماع يعقد مستقبلا بهذا الخصوص".

وأضاف "نحن لم ندعَ لحضور اي اجتماع بهذا الخصوص"، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني مع إجراء الانتخابات في موعدها التزاما بقرار رئيس الإقليم و المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.