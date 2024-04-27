الملاكم عباس قاسم يمنح العراق الفوز الاول في بطولة آسيا للشباب

2024-04-27 16:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن الملاكم عباس قاسم من منح العراق الفوز الاول باستحقاق في مستهل مشوار الملاكمة العراقية ببطولة آسيا للشباب المقامة أحداثها في كازاخستان.

وقال رئيس الاتحاد العراقي علي تكليف لشفق نيوز ان ملاكمنا الشاب عباس قاسم تفوق بنزال اليوم على منافسه السنغافوري بوزن 54 كغم بجدارة رغم قوة منافسه.

واضاف "اننا نسعى لتحقيق ملاكمينا نتائج جيدة في أكبر بطولة قارية لفئة الشباب ولاسيما في النزالات المقبلة لأوزان مختلفة" .

وتابع تكليف بالقول، إن: العراق يشارك بسبعة ملاكمين في بطولة آسيا تحت سن 22 عاماً التي انطلقت في مدينة أستانا الكازاخستانية .

واوضح ان الاتحاد يعول كثيراً على هذه المشاركات للفئات العمرية التي تمثل المستقبل الواعد للمنتخب الأول .

ومضى تكليف بالقول، إن: منتخبنا الشبابي أنهى فترة الإعداد بشكل جيد وأن ملاكمينا جاهزون للنزلات المقبلة في بطولة آسيا بكازاخستان، مبيناً أن الاستفادة كانت كبيرة من معسكري بغداد والمملكة الأردنية الهاشمية لتهيئة قبضاتنا للمنافسة على الأوسمة الاسيوية الملونة .