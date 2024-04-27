2024-04-27 16:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أحصى صندوق استرداد أموال العراق، اليوم السبت، منجزاته خلال أقل من عام، فيما أشار إلى إعادة 21 مطلوبا من عدة دول بينها بريطانيا. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن البيضاني، في منشور عبر الفيسبوك، وتابعته “الاقتصاد نيوز”: “بتاريخ 25 / تموز / 2023 تم تكليفنا بمنصب نائب لرئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال […]

ظهرت المقالة صندوق استرداد أموال العراق يحصي ما حققه في أقل من عام: إعادة 21 مطلوباً وملايين الدولارات أولاً على Eishan.