2024-04-27 16:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، بأن توقف حقل غاز خورمور عن العمل، يؤثر جزئياً على ساعات تجهيز الكهرباء في ثلاث محافظات في المنطقة الشمالية. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “نلفت عناية مواطنينا الكرام في محافظاتنا الشمالية العزيزة،إنه نظراً لتوقف حقل غاز خو مور عن إنتاج الغاز، فقد تأثرت […]

ظهرت المقالة بعد كردستان.. قصف “كورمور” يؤثر على ساعات تجهيز الكهرباء في ثلاث محافظات عراقية أولاً على Eishan.