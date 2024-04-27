شيوخ عشائر بصلاح الدين يتهمون "جهات شيعية" بالاستيلاء على أراض ومقابر أهل السنة

2024-04-27 16:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهم شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين، يوم السبت، العتبة الكاظمية والوقف الشيعي بالاستيلاء وتغيير جنس الأراضي التابعة لأهالي الاسحاقي اضافة الى الاستيلاء على نحو ألف دونم و15 مقبرة لأهل السنة ضمن تغيير ديمغرافي.

وقال شيوخ عشائر ووجهاء صلاح الدين في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، "إننا شيوخ ووجهاء عشائر ناحية الاسحاقي نراقب عن كثب آخر التطورات التي تجري في محافظة صلاح الدين عن تحويل ملكية أراضي المزارعين في ناحية الاسحاقي البالغ مساحتها أكثر من 100دونم إلى العتبة الكاظمية المقدسة بإشراف الوقف الشيعي".

وأضاف البيان أن "شيوخ ووجهاء عشائر الاسحاقي يستنكرون ويدينون ما قام به الوقف الشيعي ودائرة طابو بلد بتحويل ملكية أراضي المزارعين إلى العتبة الكاظمية البالغ مساحتها أكثر من 100 دونم فضلآ عن تحويل ملكية أكثر من 10 مقابر تبلغ مساحتها مئات الدوانم آخرها مقبرة الخضر عليه السلام ومقبرة أبو المحاسن وبنات الحسن والشيخ جميل والسيد محمد عليه السلام والشيخ إبراهيم والشريف الرضي وأبو إدريس وغيرها الكثير وجميع المقابر التي تم اغتصابها من قبل الوقف الشيعي والعتبة الكاظمية المقدسة هي أوقاف عامة تعود ملكيتها إلى اهل السنة منذ مئات السنين والقبور الموجودة فيها تعود إلى هذه العشائر ولايوجد أي قبر فيها إلى أهلنا من الشيعة".

وأوضح أن "اغتصاب أراضي المزارعين والمقابر التي تعود إلى أهل السنة في محافظة صلاح بشكل عام والاسحاقي بشكل خاص هو عملية تغيير ديموغرافي واضح بإشراف مجلس الوزراء ونواب ومحافظ صلاح الدين السابق ونوابه ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ما يعد ذلك تحولا خطيرا لا يمكن السكوت عليه لأنه يضر بالسلم المجتمعي".

وحمّل البيان، رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والزراعة ومحافظ صلاح الدين السابق ونوابه والمحافظ الحالي ورئيس وأعضاء مجلس نواب محافظة صلاح الدين ورئيس ومديري القانونية والاضرحة في الوقف السني ومديري دوائر صلاح الدين كافة مسؤولية تحويل ملكية هذه الأراضي إلى الوقف الشيعي والعتبة الكاظمية المقدسة".

وطالب البيان، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري العدل والزراعة ورئيس وأعضاء مجلس النواب ومحافظ واعضاء مجلس محافظة صلاح الدين بـ"إلغاء هذه الإجراءات وإرجاع ملكية هذه الأراضي والمقابر إلى أصحابها الشرعيين".

وفي السياق قال عضو مجلس شيوخ ووجهاء عشائر صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوقف الشيعي والعتبة الكاظمية المقدسة استوليا على الف دونم زراعي و15 مقبرة تابعة لأهل السنة في قضاء الاسحاقي وبالتعاون مع التسجيل العقاري في بلد حيث قاموا بتغيير جنس الاراضي، وتم استملاكها للوقف الشيعي والعتبة الكاظمية المقدسة دون علم اصحاب الارض الذين يسكنون عليها منذ مئات السنيين".

واكد المجمعي أن "أهالي الاسحاقي يرفضون الاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى مدن سكنية، وأصحابها الشرعيين يرفضون ذلك وستكون لنا وقفة قوية ضد التغيير الديمغرافي الذي ينفذه الوقف الشيعي في صلاح الدين".