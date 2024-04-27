موقع اسرائيلي يكشف عن الحالة الصحية لوزير الامن القومي

2024-04-27 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف موقع "إسرائيل 24"، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، عن الحالة الصحية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد الحدث الذي تعرض له، الجمعة.

وقال الموقع، إن الحالة الصحية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، جيدة وذلك بعد الحدث الذي تعرض له، الجمعة.

وأضاف، نقلا عن مكتب بن غفير أن الوزير الإسرائيلي يتمتع بصحة جدية ولم يفقد الوعي، وقد تم نقله إلى مركز شامير الطبي من أجل إجراء المزيد من الفحوصات.

وقد أظهر مقطع فيديو لحادث السير على منصة "إكس" سيارة بن غفير منقلبة وسط الشارع بينما تحطمت سيارة أخرى.

هذا وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها تتحقق من أسباب الحادث الذي وقع أثناء مغادرة الوزير الإسرائيلي لموقع هجوم طعن وقع في منظقة الرملة.



