وزير الثقافة لشفق نيوز: نعمل على إخراج قيادة عمليات نينوى من القصور الرئاسية

2024-04-27 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، يوم السبت، بأن وزارته تتجه للعمل على اخراج قيادة عمليات نينوى من منطقة القصور الرئاسية بالموصل.

وقال البدراني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "وجهتنا القادمة هي العمل على إخراج قيادة عمليات نينوى لمكان آخر من القصور الرئاسية بالتعاون مع وزارة الدفاع لتحويل هذه المساحات الى وجهة سياحية وثقافية للمدينة".

وعن حسم ملف اعمار فندق نينوى اوبري بالموصل وفندق الموصل اوضح البدراني أن وزارته "لا تزال تعمل من أجل حل مشكلات فندقي الموصل أوبروي واكمالهما"، مبيناً أن "قضية فندق أوبروي لا تزال في محكمة التمييز وان ممثل المستثمر نزار حنا، قد ميز القرار الأولي الذي كان قد جاء لصالح الوزارة".

وفيما يتعلق بفندق الموصل ومطالبات الموصليين بإكماله، قال البدراني، أن "قضية فندق الموصل تقع بين هيئة الاستثمار الوطنية والبنك المركزي".

وتابع قائلاً: "منذ اكثر من 8 اشهر نحن كوزارة ننتظر منح الفرصة الاستثمارية وقبل أكثر من شهر أرسلنا بكتاب إنذار للشركة بسحب الإحالة إذا لم يزودنا بالفرصة الاستثمارية".

ويعد فندق نينوى أوبروي احد اهم فنادق الموصل وكان قد حصل على رخصة استثمارية في عام 2009 لصالح المستثمر نزار حنا، بيد أن العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة ضد تنظيم داعش أدت لتضرر الفندق، ما ادى لتقديم المستثمر دعوى قضائية ضد الحكومة مطالبا بتعويضه بملايين الدولارات بسبب الظروف القاهرة التي تعرضت لها المدينة.