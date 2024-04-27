2024-04-27 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على اضافة فقرة على جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب).

و افتتح جلسة اليوم محسن المندلاوي رئيس المجلس بالإنابة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور 170 نائبا.

من جهته قال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، ان فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب كانت الغاية منها تواجد أعضاء المجلس داخل الجلسة من أجل التصويت على تعديل قانون مكافحة البغاء.

وأضاف انه بعد التصويت على القانون يبدأ أعضاء المجلس بمغادرة الجلسة ومبنى مجلس النواب، لافتا الى ان المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب غادروا مبنى المجلس فعلا.

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوّت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.

وأضاف أن مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقرر رفع الجلسة الى اشعار آخر.

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته، ومنذ ذلك الحين.

و عقد المجلس جلسات عديدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.