2024-04-27 17:06:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل مجمع تجاري وسط محافظة كربلاء المقدسة.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حريق اندلع داخل مجمع متخذ لتجارة ألعاب الأطفال والأدوات المنزلية البلاستيكية والملابس، مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة "الچاير" الواقعة في مركز محافظة كربلاء المقدسة".وأضافت أن "الفرق طوقت النيران وعزلت موقع الحادث عن البنايات المجاورة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وتابعت: "على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".